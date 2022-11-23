«الأمم المتحدة»: هجمات الحوثي على الموانئ النفطية قد تؤدي إلى هذا الأمر

تواصل – وكالات:

حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الثلاثاء، من تداعيات هجمات مليشيات الحوثي على جهود السلام في اليمن، والوضع الإنساني في البلد الذي يمزقه الصراع منذ 8 أعوام.

الحوثي نفذ هجمات على محطات وموانئ نفطية

وخلال إحاطة قدمها إلى جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن، أكد أن مليشيات الحوثي نفذت هجمات على محطات وموانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة بهدف حرمان الحكومة اليمنية من مصدر إيراداتها الرئيس من تصدير النفط، حسب «سبوتنيك».

الأمم المتحدة تقدر جهود المملكة لإرساء السلام

وشدد على أهمية أن تفضي المناقشات الحالية بنتائج إيجابية في أقرب فرصة، معرباً عن تقديره للجهود المنسقة التي تبذلها دول المنطقة بما فيها المملكة وسلطنة عُمان دعماً لجهود مكتبه.

المليشيات تستهدف البنى التحتية وتهدد شركات النفط

وأوضح أن هذه الهجمات وآخرها حصل البارحة في ميناء الضبة في حضرموت لها تبعات وانعكاسات اقتصادية خطيرة، حيث إن استهداف البنى التحتية وتهديد الشركات النفطية يقوّض رفاه كامل الشعب اليمني، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري واقتصادي.

تصاعد في حدة الحوادث خلال الأسابيع الأخيرة

وأشار إلى أن هناك تصاعدًا في حدة الحوادث خلال الأسابيع الأخيرة الماضية في محافظتي مأرب وتعز، تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين، مؤكدًا استمرار جهود الأمم المتحدة لإقناع الأطراف بتجديد وتوسيع الهدنة.

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