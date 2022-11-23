الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه مهم من التعليم حول تصحيح اختبارات الفصل الدراسي وموعد إعلان النتائج
«الأمم المتحدة»: هجمات الحوثي على الموانئ النفطية قد تؤدي إلى هذا الأمر
245 بلاغًا في يوم واحد لأول مرة.. ما سر الزيادة في أعداد المفقودين في نوفمبر؟
قبل المرحلة الثانية.. تنبيه مهم من هيئة العقار بخصوص تسوير الأراضي الفضاء
خبير طقس: يا أهل «جدة وينبع» أبشروا بالأمطار والأيام الجميلة
استشهاد طفل فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لنابلس شمال الضفة الغربية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه مهم من التعليم حول تصحيح اختبارات الفصل الدراسي وموعد إعلان النتائج

تنبيه مهم من التعليم حول تصحيح اختبارات الفصل الدراسي وموعد إعلان النتائج

تنبيه مهم من التعليم حول تصحيح اختبارات الفصل الدراسي وموعد إعلان النتائج
٠٨:٥٦:٥٣ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

يرصد المعلمون والمعلمات بشكل يومي درجات الطلاب في كافة المراحل الدراسية، حيث يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة نتائج أبنائهم عن طريق برنامج نور.

وكشفت المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الاختبارات أن الوزن النسبي للفصل الدراسي الأول يكون 25 بالمئة، و35 بالمئة للفصل الدراسي الثاني، و40 بالمئة في الفصل الدراسي الثالث.

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر نظام نور 

في سياق متصل، قالت الوزارة إنه يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم بعد اعتمادها من قبل مدير المدرسة ورفعها على موقع نظام نور دون الحاجة لزيارة المدرسة؛ وذلك توفيرًا للوقت والجهد للطلبة وأولياء أمورهم، كما جرت العادة سنويًا.

وأضافت أن نتائج الطلبة ستعلن بعد نهاية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني وفي حال فقدان كلمة المرور لنظام نور تتم استعادتها عن طريق الوسائل المتاحة بالموقع ومن خلال البريد الإلكتروني أو رقم التواصل المسجل بالنظام.

اقرأ أيضًا:

بعد التوجيه الملكي.. «التعليم» تكشف مصير الاختبارات المقررة غدًا الأربعاء

الكلمات الدلالية:
التعليم الطلاب المعلمات المعلمون نتائج الامتحانات نتيجة الامتحان نور

مواد ذات صلة

المزيد
مرور عسير ينفي القبض على فتاة سورية لقيادتها سيارة بالنماص

مرور عسير ينفي القبض على فتاة سورية لقيادتها سيارة بالنماص

٠٣:١٠ م، الأحد، ٢٦ فبراير ٢٠١٧
وفاة وافد سقطت عليه قطع حديد بـ”صناعية تبوك”

وفاة وافد سقطت عليه قطع حديد بـ”صناعية تبوك”

١٢:١١ ص، الأثنين، ٠٢ فبراير ٢٠١٥
الآن.. أمطار غزيرة وسيول في البكر جنوب حايل (فيديو)

الآن.. أمطار غزيرة وسيول في البكر جنوب حايل (فيديو)

٠٣:٢٢ م، الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
الدفاع المدني: إيقاف العمل في مشاريع توسعة الحرم خلال الحج

الدفاع المدني: إيقاف العمل في مشاريع توسعة الحرم خلال الحج

٠٢:٠٦ م، الأربعاء، ٠١ أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *