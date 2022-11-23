تنبيه مهم من التعليم حول تصحيح اختبارات الفصل الدراسي وموعد إعلان النتائج

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يرصد المعلمون والمعلمات بشكل يومي درجات الطلاب في كافة المراحل الدراسية، حيث يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة نتائج أبنائهم عن طريق برنامج نور.

وكشفت المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الاختبارات أن الوزن النسبي للفصل الدراسي الأول يكون 25 بالمئة، و35 بالمئة للفصل الدراسي الثاني، و40 بالمئة في الفصل الدراسي الثالث.

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر نظام نور

في سياق متصل، قالت الوزارة إنه يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم بعد اعتمادها من قبل مدير المدرسة ورفعها على موقع نظام نور دون الحاجة لزيارة المدرسة؛ وذلك توفيرًا للوقت والجهد للطلبة وأولياء أمورهم، كما جرت العادة سنويًا.

وأضافت أن نتائج الطلبة ستعلن بعد نهاية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني وفي حال فقدان كلمة المرور لنظام نور تتم استعادتها عن طريق الوسائل المتاحة بالموقع ومن خلال البريد الإلكتروني أو رقم التواصل المسجل بالنظام.

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