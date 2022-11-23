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245 بلاغًا في يوم واحد لأول مرة.. ما سر الزيادة في أعداد المفقودين في نوفمبر؟
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245 بلاغًا في يوم واحد لأول مرة.. ما سر الزيادة في أعداد المفقودين في نوفمبر؟

245 بلاغًا في يوم واحد لأول مرة.. ما سر الزيادة في أعداد المفقودين في نوفمبر؟

245 بلاغًا في يوم واحد لأول مرة.. ما سر الزيادة في أعداد المفقودين في نوفمبر؟
٠٨:٤٣:٥٨ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

مع تواصل الحالة المطرية على عدد من المناطق، شهدت ثلاثة الأسابيع الأولى للشهر الجاري ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق في عدد بلاغات المركبات والأشخاص المفقودين، إذ تم تسجيل 245 بلاغًا في يوم واحد لأول مرة.

وبحسب صحيفة “اليوم”، تلقت عمليات فريق إنجاد للبحث والإنقاذ خلال الـ 21 يومًا الماضية 2408 بلاغًا من مختلف مناطق المملكة بمعدل 115 بلاغًا في اليوم الواحد.

2408 بلاغًا

وقال  مصدر مسؤول بالفريق إن الأسابيع الثلاثة الماضية تزامنت مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار المتفرقة على عدد من المناطق.

وأضاف أن الأسبوع الأول من الشهر سجل 695 بلاغا، والأسبوع الذي تلاه ارتفع العدد إلى 831 بلاغا، بينما شهد الأسبوع الأخير 882 بلاغا.

وأشار إلى أن أكبر عدد بلاغات سجل خلال يوم واحد بلغ 245 بلاغا، وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل.

ووفق المتحدث، فإن فرق إنجاد للبحث والإنقاذ باشرت جميع البلاغات وقدمت لأصحابها الخدمات اللازمة من قبل الأعضاء الذين ينتشرون بمعظم مناطق المملكة، مزودين بالمعدات والمركبات والأدوات اللازمة في مثل هذه الأمور.

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