خبير طقس: يا أهل «جدة وينبع» أبشروا بالأمطار والأيام الجميلة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإن أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة ستتساقط على أجزاء من مكة والمدينة، وفرصة جريان السيول تمتد على المنطقة الشمالية وحائل والجوف وتبوك.

يا أهل جدة وينبع أبشروا بالأمطار

وقال على حسابه في «تويتر»: يا أهل جدة وينبع ابشروا بالأمطار لأنه من المتوقع أن تعيشوا أيام جميلة وممطرة بإذن الله.

أمطار رعدية على مكة والمدينة وهذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها، وكذلك مناطق تبوك، والجوف وحائل والحدود الشمالية.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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