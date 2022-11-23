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قبل المرحلة الثانية.. تنبيه مهم من هيئة العقار بخصوص تسوير الأراضي الفضاء
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قبل المرحلة الثانية.. تنبيه مهم من هيئة العقار بخصوص تسوير الأراضي الفضاء

قبل المرحلة الثانية.. تنبيه مهم من هيئة العقار بخصوص تسوير الأراضي الفضاء

قبل المرحلة الثانية.. تنبيه مهم من هيئة العقار بخصوص تسوير الأراضي الفضاء
٠٨:٣٢:٠٣ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

دعت الهيئة العامة للعقار إلى ضرورة إشعار الملاك ضمن مبادرة تسوير الأراضي الفضاء الواقعة على الطرق المحورية والشريانية، بالبدء بالتسوير بشكل عاجل، قبل إطلاق المرحلة الثانية.

جاء ذلك في خطاب من اتحاد الغرف بناء على ما ورد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من قيام الوزارة على العديد من البرامج والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في العملية التنموية لمدن المملكة، وفق صحيفة “عكاظ”.

انطلاق المرحلة الثانية في ديسمبر

ومن المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في مطلع ديسمبر المقبل بأمانات العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، الدمام، جدة، القصيم، عسير والأحساء.

كما ستنطلق المرحلة الثالثة على المحاور الرئيسة المستهدفة بأمانات تبوك، جازان حائل نجران، الطائف، الباحة، الجوف، الحدود الشمالية وحفر الباطن في أكتوبر من العام المقبل.

وبدأت الوزارة مؤخرًا في التطبيق التدريجي لتسوير الأراضي في عدة مناطق، من خلال مبادرة تستهدف ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية، وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي، وحمايتها من التعديات، وتوضيح حدود الملكية للأرض.

وهذه المبادرة تستهدف ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية للارتقاء بالمشهد الحضري، وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي، وحمايتها من التعديات، وتوضيح حدود الملكية للأرض، والإسهام في معالجة التشوه البصري.

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