نفاد مخزونات الأدوية ينذر بتدهور النموذج الاقتصادي للقطاع في العالم

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تؤدي المشكلات المتكررة إلى لجوء منظمات غير حكومية وشركات مصنعة، إلى إعادة النظر في براءات الاختراع المعطاة لعدد من العلاجات والأدوية وفي مقدمة المشكلات يبرز النقص في بعض المنتجات الذي يتزايد منذ عقد في العالم، بحسب “الفرنسية”.

وفي عام 2021، تلقت وكالة سلامة الأدوية الفرنسية 2169 تقريرًا عن نفاد مخزون عدد من الأدوية أو خطر نفاد الكميات المخزنة من المتاجر، وتشمل الأدوية بصورة رئيسة الأنسولين الضروري لمعالجة مرض السكري والمضادات الحيوية

ضغوطات كبيرة على قطاع الأدوية

وتشهد إمدادات الأموكسيسيلين الذي يؤخذ عن طريق الفم ويشكل مضادًا حيويًا يوصف بصورة شائعة للأطفال ضغوطًا كبيرة وقبل بضعة أسابيع، أشارت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إلى المشكلة نفسها في الولايات المتحدة.

من جهتها، قالت غاييل كريكوريان، المتخصصة في علم اجتماع الصحة والمرض، التي نشرت حديثًا مقالة تتناول هذه المسألة، إن الجزيئات التي تواجه ضغوطًا في البلدان الغنية حاليًا، هي مفقودة منذ مدة طويلة في البلدان النامية.

وأضافت: “ما تغير هو أن المشكلات المرتبطة بإمكانية الحصول على الجزيئات تظهر الآن أيضًا في دول الشمال”.

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