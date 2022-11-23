تحذير للأمهات.. ملاءة السرير المتسخة تصيب الأطفال بـ3 أمراض قاتلة

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أثبتت دراسات مختلفة أن الفراش المتسخ يتسبب في تطور 3 أمراض خطيرة وقاتلة للأطفال والكبار، وهي الالتهاب الرئوي والتهاب الزائدة الدودية والسيلان (الناتج عن البكتيريا المكورة).

وقال خبراء النوم في Bed Kingdom، إن الجسم يفرز السوائل والزيوت كل ليلة أثناء النوم، جنبًا إلى جنب مع الآلاف من خلايا الجلد الميتة، وهذا يجذب عث الغبار، الذي يفرز مواد مرتبطة بالحساسية والربو والتهاب الأنف والأكزيما.

وأضافوا أن هذا هو السبب في أن العديد من العوامل الصحية تتطلب غسل ملاءات السرير بشكل متكرر، مثل الربو، لذا يوصي الخبراء بتغيير ملاءات السرير يوميًا للأشخاص المرضى، وفق موقع “روسيا اليوم”.

غسل أغطية الأسرة

وفي السياق، قال طبيب الأمراض الجلدية في “كليفلاند كلينك”، ألوك فيا، إن هناك كائنات بكتيرية في أجسامنا أكثر من خلايانا.

وتابع أنه عندما تتساقط خلايا الجلد الميتة على الملاءات، يمكن لهذه البكتيريا أن تزدهر، وعندما تعود إلى الجلد يمكن أن تؤدي إلى التهاب الجريبات، وهو مرض جلدي شائع يحدث عندما تلتهب جُريبات الشعر، ويتسبب في إثارة الحكة والتقرح.

وقال متحدث باسم Bed Kingdom إنه “يمكن اعتبار غسل الفراش أمرًا شاقًا وعملاً روتينيًا للكثيرين منا. وكما هو الحال مع أي عمل روتيني، قد يكون من السهل المماطلة وترك الأمر حتى اللحظة الأخيرة، ولكن الآثار المحتملة على صحتك هي سبب وجيه لتخصيص وقت لهذا الأمر”.

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