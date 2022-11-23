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تراجع مخزونات الخام الأمريكي بواقع 4.5 مليون برميل

تراجع مخزونات الخام الأمريكي بواقع 4.5 مليون برميل

تراجع مخزونات الخام الأمريكي بواقع 4.5 مليون برميل
٠٧:٤٨:٣٧ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 4.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، بحسب بيانات معهد البترول.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن معهد البترول الأمريكي، عن انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 450 ألف برميل في الأسبوع الماضي، في حين زاد مخزون المقطرات 1.1 مليون برميل.

وكان اقتصاديون توقعوا تراجع مخزونات الخام الأمريكي بواقع 2.2 مليون برميل، بحسب رويترز.

توقعات بهبوط مخزون الخام بنحو مليون برميل 

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة، اليوم، عن البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام بنحو مليون برميل، بعد أن هبطت بنحو 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنحو 1 بالمئة عند 88.36 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الأمريكي 1.1 بالمئة ليسجل 80.95 دولار.

ومن المقرر أن يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي في الخامس من ديسمبر بالتزامن مع خطة مجموعة السبع التي ستسمح لمقدمي خدمات الشحن بالمساعدة  في تصدير النفط الروسي.

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الكلمات الدلالية:
البترول البنزين الخام الأمريكي النفط برنت خام برنت

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