فريق روسي يتوصل إلى اكتشاف جديد يساعد في علاج سرطان الكلى

تواصل – فريق التحرير

تمكن فريق بحثي روسي، من تحديد الجينات المرتبطة بأشرس أنواع السرطان التي تصيب الكلى، ما يعني تسهيل عملية علاجه وجعل الأدوية أكثر فعالية.

جاء ذلك بعد دراسة علمية باستخدام معادلة خوارزمية تعمل عن طريق الذكاء الاصطناعي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

سرطان الخلية الكلوية

وسرطان الخلية الكلوية هو أشرس الأنواع الفرعية من سرطان الكلى، ولا يزيد متوسط العمر المتوقع لمرضى هذا المرض الخبيث عن خمس سنوات، فيما تلاحظ زيادة أعداد المصابين بهذا المرض في السنوات الأخيرة.

ورغم توافر كمية كبيرة من البيانات عن هذا المرض، إلا أنه لم تكن توجد معلومات كافية عن الجينات البشرية المسؤولة عن الإصابة به، إلا أن الكشف الروسي يعد بشرى طيبة للمصابين.

وتوصل الباحثون إلى أن استخدام مزيج من الأدوية التقليدية لعلاج السرطان مع بعض مضادات التجلط يمكن أن تزيد من فعالية علاج سرطان الكلى.

وقالوا إن هناك دلائل على أن دواء هيبارين الذي يشيع استخدامه لعلاج الانسدادات التجلطية لدى مرضى السرطان، يسهم في إطالة عمر المرضى والحد من الأنشطة الانبثاثية للسرطان.

وفي هذا الصدد، قال الباحث جريجوري بوزانوف، من مختبر المعلوماتية الحيوية في تصريحات للموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبريس” المتخصص في العلوم الطبية، إن “بعض هذه الجينات التي تم اكتشافها ربما تؤثر على فعالية أدوية علاج الأورام”.

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