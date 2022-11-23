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البيت الأبيض يوجه انتقادات لمنصات التواصل الاجتماعي بسبب كورونا
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البيت الأبيض يوجه انتقادات لمنصات التواصل الاجتماعي بسبب كورونا

البيت الأبيض يوجه انتقادات لمنصات التواصل الاجتماعي بسبب كورونا

البيت الأبيض يوجه انتقادات لمنصات التواصل الاجتماعي بسبب كورونا
٠٣:٠٥:١٤ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انتقد منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، آشيش جها، مالكي منصات التواصل الاجتماعي، محذرا من انتشار المعلومات المضللة والأكاذيب، التي تساهم السوشيال ميديا في رواجها.

النظر في مسؤوليتهم الشخصية والأخلاقية

وشدد جها، على أنه يجب على مالكي منصات التواصل الاجتماعي النظر في مسؤوليتهم الشخصية والأخلاقية فيما يتعلق بالتضليل الصحي، ويجب على الجمهور اختيار مصادر حسنة السمعة للثقة.

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المتأنقين العشوائيين على تويتر

وقال جها في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، حسبما نشرت رويترز، “يمكنك أن تقرر الوثوق بأطباء أمريكا، أو يمكنك الوثوق ببعض المتأنقين العشوائيين على تويتر، هذه اختياراتك”، حسب “إرم نيوز”.

أن تكون مصدرا للمعلومات المضللة

أورد منسق الاستجابة لكورونا في البيت الأبيض: “بالنسبة للصحفيين والأشخاص الذين يمتلكون منصات، ما أود قوله هو أنه يجب أن تفكر في ماهية مسؤوليتك الشخصية، وهل تريد أن تكون مصدراً للمعلومات المضللة والمعلومات المضللة؟ هذا أمر متروك لهؤلاء الأفراد”.

الكلمات الدلالية:
الاستجابة لفيروس كورونا البيت الأبيض دور السوشيال ميديا فيروس كورونا منصات التواصل الاجتماعي

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