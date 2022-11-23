دولة أوروبية تتوصل للقاح مضاد لجدري القردة.. فعال بنسبة 78%

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أعلن مسؤولو الصحة العامة في بريطانيا، أن اللقاح الجديد المضاد لفيروس جدري القردة، فعال بنسبة قاربت الـ 80% تقريبا.

وأوضح، المسؤولون في بريطانيا أنّ اللقاح الجديد المضادّ لجدري القردة فعّال بنسبة 78% في مقاومة الفيروس.

في سياق متصل، أوضحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنّ أحدث تحليل لها “يعطي تقديراً لفعالية اللّقاح بجرعة واحدة تبلغ نسبته 78% بعد 14 يوماً أو أكثر من الحصول عليها”.

وقالت إن النتائج “أقوى دليل بريطاني حتى الآن” على فعالية اللقاح ضد الوباء.

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يذكر أن شركة “بافاريين نوردك” الدنماركية هي المختبر الوحيد الذي يصنع لقاحاً مرخّصاً ضد جدري القردة يسمّى “إم في يه-بي إن”.

وأكدت الشركة الأسبوع الماضي إنّها وقّعت اتفاقاً لتزويد دول أوروبية ما يصل إلى مليوني جرعة من اللقاح.

وتفصيلا، أعطيت أكثر من 55 ألف جرعة من اللّقاح في إنجلترا، كما قال مدير اللقاحات والفحوص في الهيئة الصحية في المملكة المتحدة ستيف راسل.

وتابع راسل “نحن نعلم الآن مدى فعالية اللقاح وهو يوفر حماية بنسبة 78% ضدّ الفيروس من خلال جرعة واحدة فقط”.

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