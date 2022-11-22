«بغض وكراهية».. ميليشيا الحوثي تعاقب عناصرها بسبب التفاعل مع فوز منتخب المملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت ميليشيا الحوثي الانقلابية موقفها العدائي تجاه المملكة، في بغض وكراهية واضحين، حينما دعم ناطق الجماعة وممثلها في التفاوض محمد عبدالسلام ونائبه عبدالملك العجري التغريدات التي توبخ من سارعوا في تهنئة منتخب المملكة لكرة القدم بعد فوزه على الأرجنتين، وتطالبهم بالاعتذار.

«يعانون اضطرابا في المبادئ»

ونشر يوسف الفيشي القيادي البارز في الجماعة تغريدة توبخ الذين احتفلوا ووصفهم بأنهم: يعانون اضطرابا في المبادئ.

تهنئة وتراجع سريع

وكان البعض من قيادات المليشيا قد نشر تدوينات قال فيها: ” أنا غريم بن عمي وأنا وبن عمي على عليكم يا أرجنتين”

وبعد دقائق، تم حذف تغريداتهم بعد توبيخهم من قياداتهم العليا، كما قام ناشطو الجماعة الذين احتفلوا بحذف التغريدات أيضا، حسب مواقع يمنية.

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سجدة شكر لله على النصر

وحقق المنتخب الوطني فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحول الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى.

وفي لافتة إيمانية تنم عن تمسك اللاعبين بقيمهم الدينية، قام الجميع بشكل تلقائي بالسجود لله شكرا على توفيقهم في هذه المباراة التي لم يتوقع أحد أن تكون هذه نتيجتها.