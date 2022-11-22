الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
للثانوية فأعلى.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن توفر وظائف بالرياض
شركات يابانية تنافس تسلا بتقنية جديدة.. تعرف عليها
مخاطر ارتفاع حرارة الطفل..  3 حالات تستدعي استشارة الطبيب فوراً
قرار مفاجيء.. تسريح 6 آلاف موظف في Hp العالمية
هل الثوم يؤثر على دقة تحليل جرثومة المعدة؟ استشاري يجيب
بعد توجيه خادم الحرمين.. ديوان المظالم : إعادة جدولة جميع الجلسات القضائية المحددة اليوم

الرئيسية

 /

فرص

 /

للثانوية فأعلى.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن توفر وظائف بالرياض

للثانوية فأعلى.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن توفر وظائف بالرياض

للثانوية فأعلى.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن توفر وظائف بالرياض
٠٢:٣٩:١٩ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المسمى الوظيفي:

سائق – عدد 12 وظيفة

المؤهلات والخبرات

– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم. رخصة قيادة – المعدات الثقيلة (سارية الصلاحية).

– خبرة لا تقل عن سنة .

طريقة التقديم:

أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي – من ثم اختيار قسم Training)

رابط التقديم: ( هنا ).

اقرأ أيضا:

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم بعدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

أول اعتماد ISO15189

قال الحساب الرسمي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، في وقت سابق، إن مختبرات مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة سجلت  إنجازاً وطنياً جديداً بتحقيقها أول اعتماد ISO15189 كأول مختبرات طبية في القطاع الحكومي على مستوى المملكة تحصل على هذا الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد والذي يعنى بقدرة المختبر على إعطاء نتائج دقيقة ومضمونة.

الكلمات الدلالية:
الحرس الوطني الرياض حملة الثانوية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«تقنية حائل» للبنات تفتح باب القبول إلكترونيًّا الأحد المقبل

«تقنية حائل» للبنات تفتح باب القبول إلكترونيًّا الأحد المقبل

٠١:٥٦ م، الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠١٥
وزارة الحج تعلن عن وظائف موسمية شاغرة

وزارة الحج تعلن عن وظائف موسمية شاغرة

١٢:٠١ ص، الأحد، ١٢ مايو ٢٠١٣
رابط التقديم على وظائف القوات البرية للجنسين.. هنا

رابط التقديم على وظائف القوات البرية للجنسين.. هنا

٠٣:١٩ م، الخميس، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
فتح القبول في برنامج خدمات الركاب بالخطوط الجوية المنتهي بالتوظيف

فتح القبول في برنامج خدمات الركاب بالخطوط الجوية المنتهي بالتوظيف

٠٢:٤٨ م، الجمعة، ١٢ يوليو ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *