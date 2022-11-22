شركات يابانية تنافس تسلا بتقنية جديدة.. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

تعمل شركات يابانية عملاقة على تقنية جديدة تسعى من خلالها لمنافسة شركة تسلا.

وأوضح الخبير التقني فيصل السيف، أن شركتي سوني وهوندا قد يعملان على تضمين جهاز PS5 في سيارة تعمل عليها كلا الشركتين وذلك للمنافسة مع نظام ترفيه شركة تيسلا”.

وأضاف فيصل السيف “أكد أحد مسؤولي الشركتين بأن هذه الخطوة ممكنة تقنياً ويعملون عليها في الوقت الحالي”.

اقرأ أيضا:

قرار مفاجئ.. تسلا تستدعي 30 ألف سيارة في أمريكا

وفي وقت سابق، قررت شركة تسلا الأمريكية، رائدة صناعة السيارات الكهربائية، استدعاء ما يزيد على 321 ألف سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عيوب فنية.

وأوضحت “رويترز” إن تسلا نشرت بيانا، اليوم السبت، موضحة أن سبب استدعاء هذا العدد من السيارات داخل أمريكا، يرجع إلى عيب بخصوص عدم إضاءة المصابيح الخلفية أحيانا.

وأعلنت تسلا استدعاء ما يقرب من 30 ألف سيارة موديل إكس في أمريكا، الجمعة الماضي، بسبب مشكلة ربما تتسبب في نفخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي بشكل غير صحيح، مما أدى إلى انخفاض أسهمها نحو 3% إلى أدنى مستوى لها في عامين تقريبا.

اقرأ أيضا:

قتلى ومصابون.. عطل في سيارة «تسلا» يجعلها تسير بأعلى سرعة بدلًا من توقفها (فيديو)