قرار مفاجيء.. تسريح 6 آلاف موظف في Hp العالمية

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كشفت شركة Hp الأمريكية المتخصصة في تطوير أجهزة الكمبيوتر الشخصية الطابعات، عن قرار صادم، حول عزمها تسريح 6 آلاف موظف بعد تراجع الإيرادات الفصلية وسط تقلبات بيئة الاقتصاد الكلي.

تقليص أعداد العاملين والموظفين

وقالت الشركة العالمية لتصنيع الحاسب الآلي، في بيان نتائج أعمالها الفصلية، إنها تتوقع إتمام عملية تقليص عدد الموظفين بحلول نهاية العام المالي 2025.

ووصل عدد موظفي “إتش بي” حول العالم بنهاية شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 51 ألف موظف.

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خسارة مليوني دولار في 3 أشهر

وكشفت نتائج أعمال إتش بي، أنها تكبدت صافي خسارة بقيمة مليوني دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر الماضي، مقابل ربح 3.09 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وسجلت “إتش بي” إيرادات بقيمة 14.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2022، مقابل 16.6 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام واحد، ومقارنة بتوقعات تسجيل 14.69 مليار دولار.

وتتوقع الشركة وصول الأرباح المعدلة في الربع الأول من العام المالي 2023 إلى ما يتراوح بين 70 إلى 80 سنتًا للسهم الواحد، ما يعتبر أقل من توقعات المحللين البالغة 86 سنتًا.