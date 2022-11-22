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هل الثوم يؤثر على دقة تحليل جرثومة المعدة؟ استشاري يجيب

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هل الثوم يؤثر على دقة تحليل جرثومة المعدة؟ استشاري يجيب

هل الثوم يؤثر على دقة تحليل جرثومة المعدة؟ استشاري يجيب

هل الثوم يؤثر على دقة تحليل جرثومة المعدة؟ استشاري يجيب
٠١:٤٨:٠٥ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله الذيابي، استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، أن جرثومة المعدة لا تؤثر على دقة تحليل جرثومة المعدة.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن تناول الثوم لا يؤثر على دقة التحليل كما يظن البعض.

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وفي وقت سابق، أكد د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض أن علاج جرثومة المعدة لا يمنع من شرب القهوة.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، ردا على سؤال “هل يمنع شرب القهوة السوداء خلال علاج جرثومة المعدة؟ الجواب: لا.”.

وكان الذيابي، قد حدد في وقت سابق أيضا بعض الأسباب التي تؤثر على علاج جرثومة المعدة.

وقال  الذيابي، في  تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن أسباب عدم القدرة على التخلص من جرثومة المعدة بعد أخذ المضادات الحيوية متعددة، أبرزها:

1- مقاومة المضادات الحيوية

2- عدم تناول العلاج كما وصف الطبيب

3- عدم أخذ جرعة كافية من دواء الحموضة

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الذيابي تحليل جرثومة المعدة جرثومة المعدة عبدالله الذيابي

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