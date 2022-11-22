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بعد توجيه خادم الحرمين.. ديوان المظالم : إعادة جدولة جميع الجلسات القضائية المحددة اليوم

بعد توجيه خادم الحرمين.. ديوان المظالم : إعادة جدولة جميع الجلسات القضائية المحددة اليوم

بعد توجيه خادم الحرمين.. ديوان المظالم : إعادة جدولة جميع الجلسات القضائية المحددة اليوم
٠١:٤٧:٣٨ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر ديوان المظالم، أمس، بيانا، بشأن الجلسات القضائية التي حددت اليوم الأربعاء، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين أن يكون اليوم إجازة للقطاعين العام والخاص.

إعادة جدولة الجلسات القضائية

وقال ديوان المظالم: “إشارةً إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين المُتضمن منح إجازة لكافة قطاعات الدولة غدًا الأربعاء، معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري يُوجِّه محاكم الديوان بإعادة جدولة جميع الجلسات القضائية المحددة غدًا”.

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انتهاء الدوام الرسمي 12 ظهرا 

كان رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وجه بإعادة جدولة جميع الجلسات القضائية المحددة أمس (الثلاثاء) بعد الساعة 12 ظهرًا بما لا يتجاوز 5 أيام عمل.

ويأتي ذلك إشارة إلى الأمر الملكي الكريم المتضمن تقديم انتهاء الدوام الرسمي للجهات الحكومية اليوم إلى الساعة 12 ظهرا.

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