توقعات بحالة مطرية غزيرة على القطاع الغربي بدءًا من هذا الموعد

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة مطرية غزيرة على القطاع الغربي تبدأ من مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه من المتوقع “هطول أمطار غزيرة على القطاع الغربي تشمل جدة ومكة المكرمة، تبدأ من مساء الأربعاء بحول الله تعالى”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط مائج .

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