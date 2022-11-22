الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شركات يابانية تنافس تسلا بتقنية جديدة.. تعرف عليها
مخاطر ارتفاع حرارة الطفل..  3 حالات تستدعي استشارة الطبيب فوراً
قرار مفاجيء.. تسريح 6 آلاف موظف في Hp العالمية
هل الثوم يؤثر على دقة تحليل جرثومة المعدة؟ استشاري يجيب
بعد توجيه خادم الحرمين.. ديوان المظالم : إعادة جدولة جميع الجلسات القضائية المحددة اليوم
توقعات بحالة مطرية غزيرة على القطاع الغربي بدءًا من هذا الموعد

الرئيسية

 /

محليات

 /

توقعات بحالة مطرية غزيرة على القطاع الغربي بدءًا من هذا الموعد

توقعات بحالة مطرية غزيرة على القطاع الغربي بدءًا من هذا الموعد

توقعات بحالة مطرية غزيرة على القطاع الغربي بدءًا من هذا الموعد
٠١:٢٤:٢١ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة مطرية غزيرة على القطاع الغربي تبدأ من مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه من المتوقع “هطول أمطار غزيرة على القطاع الغربي تشمل جدة ومكة المكرمة، تبدأ من مساء الأربعاء بحول الله تعالى”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس  – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضا:

استعدادًا لموسم الأمطار.. أجهزة رصد وصافرات إنذار لتهيئة السدود

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط مائج .

اقرأ أيضا:

بعد موجة الأسبوعين الماضيين.. تصريف 920 ألف لتر من مياه الأمطار في حائل

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة جدة حالة مطرية مكة

مواد ذات صلة

المزيد
تسجيل 4 إصابات جديدة بـ«أنفلونزا الطيور» في الرياض

تسجيل 4 إصابات جديدة بـ«أنفلونزا الطيور» في الرياض

٠٧:٣٩ م، الأثنين، ٠١ يناير ٢٠١٨
بالصور.. “هيئة الرياض” تقبض على عصابة استغلت فتاة هاربة في ترويج الخمور والمخدرات

بالصور.. “هيئة الرياض” تقبض على عصابة استغلت فتاة هاربة في ترويج الخمور والمخدرات

١١:٣٢ ص، السبت، ٢٢ فبراير ٢٠١٤
«المرور» يحدد غرامة مخالفة «عدم إضاءة الأنوار» داخل الأنفاق

«المرور» يحدد غرامة مخالفة «عدم إضاءة الأنوار» داخل الأنفاق

١٠:٥٢ م، الأحد، ٢٦ يناير ٢٠٢٠
اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة

اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة

٠٨:٢٠ ص، الأحد، ١٣ أكتوبر ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *