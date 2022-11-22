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تطورات مقلقة.. «كارثة كورونا» تضرب عاصمة الصين
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تطورات مقلقة.. «كارثة كورونا» تضرب عاصمة الصين

تطورات مقلقة.. «كارثة كورونا» تضرب عاصمة الصين

تطورات مقلقة.. «كارثة كورونا» تضرب عاصمة الصين
٠١:٠٩:٥٠ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تعاني الصين من تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وهو ما أثار القلق واستدعى ذاكرة “الكارثة”، وهو ما دفع السلطات إلى في العاصمة بكين إلى إغلاق المنتزهات ومراكز التسوق والمتاحف.

كما استأنفت المزيد من المدن الصينية الفحوص الجماعية للكشف عن إصابات كورونا.

وسجلت الصين 28.127 إصابة محلية جديدة على مستوى البلاد أمس ، وهي حصيلة قريبة من ذروة الإصابات اليومية المسجلة في أبريل الماضي.

وجاء تسجيل قرابة نصف إجمالي الإصابات في مدينة قوانغتشو في الجنوب وبلدية تشونغشينغ جنوب غرب الصين.

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وفي العاصمة بكين، ترتفع أعداد الإصابات إلى مستويات جديدة كل يوم، ما دفع حكومة المدينة إلى دعوة مزيد من السكان للبقاء في منازلهم.

وسجل مسؤولو الصحة وفاتين جديدتين بسبب كورونا، مقارنة بثلاث وفيات مطلع الأسبوع، كانت أولى الوفيات المرتبطة بالفيروس في الصين منذ مايو الماضي.

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بكين عودة كورونا فيروس كورونا كورونا في الصين

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