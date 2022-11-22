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طائرة بحرينية تهبط اضطراريًا بعد وفاة أحد أفراد طاقهما بنوبة قلبية مفاجئة
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طائرة بحرينية تهبط اضطراريًا بعد وفاة أحد أفراد طاقهما بنوبة قلبية مفاجئة

طائرة بحرينية تهبط اضطراريًا بعد وفاة أحد أفراد طاقهما بنوبة قلبية مفاجئة

طائرة بحرينية تهبط اضطراريًا بعد وفاة أحد أفراد طاقهما بنوبة قلبية مفاجئة
١٢:٤٤:١٤ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

توفى أحد أفراد طاقم الضيافة في الناقلة الوطنية البحرينية “طيران الخليج”، إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

وذكرت “طيران الخليج” أن رحلتها رقم GF19 المتجهة من مطار البحرين الدولي إلى مطار شارل ديغول في باريس يوم الثلاثاء، قد غيرت مسارها لتحط في أربيل بالعراق.

وجاء تغيير مسار رحلة الطائرة بسبب تعرض أحد أفراد طاقم الضيافة بالرحلة لنوبة قلبية مفاجئة، توفي على إثرها في أربيل.

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ونعت الناقلة البحرينية المتوفى، داعية لأهله وذويه بالصبر والسلوان، وأشارت الى أن الرحلة قد واصلت خط سيرها إلى باريس كما هو مقرر.

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