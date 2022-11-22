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بعد توجيه خادم الحرمين.. «الصحة» : جميع المنشآت التابعة للوزارة مستمرة في تقديم الخدمات اليوم

بعد توجيه خادم الحرمين.. «الصحة» : جميع المنشآت التابعة للوزارة مستمرة في تقديم الخدمات اليوم

بعد توجيه خادم الحرمين.. «الصحة» : جميع المنشآت التابعة للوزارة مستمرة في تقديم الخدمات اليوم
٠١:٢٣:٢١ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، أمس، بيانا، بشأن خدمات المنشآت الصحية، في ظل توجيه خادم الحرمين الشريفين أن يكون اليوم الأربعاء إجازة لقطاع الدولة والقطاع الخاص.

استمرار تقديم الخدمات

وقالت “الصحة”: “حرصاً على استمرار تقديم الخدمة الصحية للمرضى، فإن جميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة مستمرة في تقديم الخدمات ليوم غدٍ الأربعاء 23 نوفمبر 2022م”.

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توجيه من وزارة الصحة للطلاب وأولياء الأمور ليلة العودة للمدارس

إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بالموافقة على ما اقترحه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أن يكون يوم غد الأربعاء الموافق 29 / 4 / 1444هـ إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

جاء هذا بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم

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