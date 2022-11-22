بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين توسّع برنامج إيران النووي

تواصل- واس:

دانت حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اليوم، الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إيران، والمتمثلة برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 %.

وأوضحت حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك صادر باسم وزارات خارجيتها أن قرار إيران زيادة الإنتاج يثير القلق، ويشكل تحدياً لنظام عدم الانتشار العالمي، كما ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بالانتشار ليس لها مبرر مدني ذو مصداقية.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في البيان إن تصرفات إيران أكثر إثارة للقلق منذ أن توقفت قبل خمسة أشهر عن تنفيذ جميع إجراءات الشفافية المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة.

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وأكد البيان أن إيران ملزمة قانوناً بموجب معاهدة عدم الانتشار بتنفيذ اتفاق الضمانات الخاص بها تنفيذاً كاملاً, مبينةً أنها ستواصل التشاور جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين حول أفضل السبل لمعالجة التصعيد النووي المستمر لإيران.