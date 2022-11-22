الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين توسّع برنامج إيران النووي
إيران تواصل ارتكاب الجرائم.. إطلاق غاز سام على المحتجين
وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم بعدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
المرور يضبط قائد شاحنة يقود بسرعة عالية ويراوغ بين المركبات
زوجة و5 أبناء.. أعلى ميراث «كاش» في تاريخ الكويت.. توقع كم ترك لورثته؟
خلل تويتر يتزايد والأعطال تبدأ في الظهور

الرئيسية

 /

دولي

 /

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين توسّع برنامج إيران النووي

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين توسّع برنامج إيران النووي

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين توسّع برنامج إيران النووي
١٢:٣٥:٢٦ ص، الأربعاء، ٢٩ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

دانت حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اليوم، الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إيران، والمتمثلة برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 %.

وأوضحت حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك صادر باسم وزارات خارجيتها أن قرار إيران زيادة الإنتاج يثير القلق، ويشكل تحدياً لنظام عدم الانتشار العالمي، كما ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بالانتشار ليس لها مبرر مدني ذو مصداقية.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في البيان إن تصرفات إيران أكثر إثارة للقلق منذ أن توقفت قبل خمسة أشهر عن تنفيذ جميع إجراءات الشفافية المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة.

 

اقرأ أيضًا:

«نظام بلا أخلاق».. تصوير مقاطع مخلّة لرجال الأمن الإيراني مع المعتقلين داخل السجون لابتزازهم
وأكد البيان أن إيران ملزمة قانوناً بموجب معاهدة عدم الانتشار بتنفيذ اتفاق الضمانات الخاص بها تنفيذاً كاملاً, مبينةً أنها ستواصل التشاور جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين حول أفضل السبل لمعالجة التصعيد النووي المستمر لإيران.

الكلمات الدلالية:
إيران البرنامج النووي بريطانيا فرنسا

مواد ذات صلة

المزيد
مصر: اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي

مصر: اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي

١١:٣٣ م، الأحد، ١٤ يوليو ٢٠١٣
مرشح للبرلمان اللبناني: أنا من «عبيد حسن نصرالله» (فيديو)

مرشح للبرلمان اللبناني: أنا من «عبيد حسن نصرالله» (فيديو)

١٠:٤٣ ص، الأثنين، ٠٢ أبريل ٢٠١٨
تصاعد القتال بين الهند وباكستان في كشمير

تصاعد القتال بين الهند وباكستان في كشمير

٠٦:١١ م، الأربعاء، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٦
اليمن.. انفجار ضخم في خط تصدير الغاز في «ميفعة» بشبوة (فيديو)

اليمن.. انفجار ضخم في خط تصدير الغاز في «ميفعة» بشبوة (فيديو)

١٢:٥٤ ص، الأثنين، ٢٥ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *