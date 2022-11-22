وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم بعدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- محاسب .GL
- محاسب مبتدأ.
- محلل بيانات أول.
- محلل إستراتيجي.
- قائد الإستراتيجية.
- قائد حافظة البيانات.
- مدير الحدائق البحرية.
- محلل بيانات – شبكات المياه.
اقرأ أيضا:
شركة أرامكو تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات
- تكامل البرامج واختصاصي الأداء.
- أخصائي اقتصاديات التنمية الحضرية.
- مدير السياسات والاستراتيجيات والبحوث – الإعلام.
- مراقب المستندات.
- مدير العقد.
- اخصائي قواعد ومعايير أول.
- مراقب إدارة العمليات.
- أخصائي التنبؤ بالطلب.
- مدير برنامج قطار العبور الخفيف (LRT) ، أوكساغون.
- وظائف أخرى متعددة …
طريقة التقديم :
أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
اقرأ أيضا: