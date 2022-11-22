وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم بعدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محاسب .GL

محاسب مبتدأ.

محلل بيانات أول.

محلل إستراتيجي.

قائد الإستراتيجية.

قائد حافظة البيانات.

مدير الحدائق البحرية.

محلل بيانات – شبكات المياه.

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تكامل البرامج واختصاصي الأداء.

أخصائي اقتصاديات التنمية الحضرية.

مدير السياسات والاستراتيجيات والبحوث – الإعلام.

مراقب المستندات.

مدير العقد.

اخصائي قواعد ومعايير أول.

مراقب إدارة العمليات.

أخصائي التنبؤ بالطلب.

مدير برنامج قطار العبور الخفيف (LRT) ، أوكساغون.

وظائف أخرى متعددة …

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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