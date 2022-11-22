زوجة و5 أبناء.. أعلى ميراث «كاش» في تاريخ الكويت.. توقع كم ترك لورثته؟

تواصل- فريق التحرير:

في واحدة من أغرب وقائع الميراث، رحل أحد المواطنين الكويتيين تاركًا لورثته تركة هي الأعلى في تاريخ الكويت، حيث بلغت 100 مليون دينار كاش بخلاف الأصول العقارية.

فبعد واقعة أغلى مهر قُدم في الكويت بلغ مليون دينار، جاء هذا الرقم الضخم لكنه أكبر بـ 100 ضعف.

وحسبما نقلت صحيفة الراي عن مصادر مطلعة، فإن زوجة و5 أبناء “بنين وبنات”، حصلوا على ميراث متنوع من والدهم المتوفى شمل مبالغ كاش بقيمة 100 مليون دينار.

وبينت المصادر أن قائمة الميراث المحصورة في التوزيعة العامة له، تضمنت بخلاف السيولة العالية، جملة من الأصول، أبرزها مجموعة عقارات استثمارية وتجارية بخلاف السكنية، فضلاً عن محفظة أسهم بشركات متنوعة، لم يتم تقديرها مالياً ضمن التوزيعة، لكن المصادر رجحت أن تصل قيمتها إلى نحو 50 مليون دينار.

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وذكرت المصادر أن العديد من الأسر الكويتية تفضل الاكتفاء بتوزيع السيولة المسجلة في الميراث على الورثة في المحكمة، فيما تتحفظ بالتوزيعة العامة المتعلقة بالأنصبة أو بالنسبة المئوية الخاصة بالأصول غير السائلة ليتم توزيعها خارج المحكمة حتى لا يُعرف بالتحديد حجم التركة الإجمالي، رغم عدم وجود قوانين ضريبة بالكويت قد يخشى من تطبيقها على الورثة.