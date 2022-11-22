المرور يضبط قائد شاحنة يقود بسرعة عالية ويراوغ بين المركبات

تواصل – فريق التحرير:

تمكن مرور العاصمة المقدسة، مساء الثلاثاء، من ضبط قائد شاحنة كان يقودها بسرعة عالية مراوغًا بين المركبات.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تمت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور، حجز عدد من المركبات بسبب مخالفات مرورية مختلفة، بينها جيب لكزس بدون لوحات، و سيارة رولزرايس تم وضع لوحات عليها غير عائدة للمركبة.

ووثقت الإدارة العامة للمرور، في مقطع فيديو ضبط سيارة مظللة تم القبض على صاحبها بعد أن عثر على حبوب مخدرة بحوزته.

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وكانت الإدارة العامة للمرور، قد حددت عدداً من الأماكن التي يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها.

وأوضح المرور، في إنفوجرافيك عبر “تويتر”، الأماكن التي يُمنع الوقوف فيها على النحو التالي:

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– على بعد أقل من متر ونصف من ممرات طلاب المدارس

– على بعد 15 مترا أو أقل من إشارة ضوئية

– عكس اتجاه السير

– ممرات المشاة

– الأرصفة المعدة لسير المشاة

– أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات

– على بعد 15 مترا أو أقل من منعطف

– الجسور

– بعض الطريق أو في منتصفه

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