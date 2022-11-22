خلل تويتر يتزايد والأعطال تبدأ في الظهور

تواصل – فريق التحرير:

تعطل النظام الآلي لحقوق الملكية الفكرية على منصة تويتر، مساء الأحد، مما سمح لبعض المستخدمين بنشر عدد من المقاطع ذات الحقوق، وظلت على المنصة لمدة ساعات قبل إزالتها.

قرصنة حسابات في تويتر

وأبلغ مستخدمون عن قرصنة حسابات في تويتر، بينما قال مستخدمون إن الموقع كان بطيئا في التفاعل معهم لأجل استعادة الحسابات، حتى أن أحد المستخدمين قال إن موقع تويتر لم يتجاوب معه إلا بعد مرور أيام، ورغم التأخير لم تقدم المنصة أية حلول لأجل استعادة الحساب.

مخاوف بشأن الأمان

واجه مستخدمون مشكلات في عملية التحقق عبر الخطوتين التي تجري من خلال رسائل نصية “sms”، من أجل الدخول إلى حساباتهم.

كما أبلغ مستخدمون عن مشاكل في تحميل بياناتهم على موقع تويتر.

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توقف معلنين على تويتر

أوقف بعض المعلنين دعاياتهم وحملاتهم على موقع “تويتر”، إثر استلامه من قبل إيلون ماسك، واعري معلنون عن مخاوفهم بشأن آفاق الموقع، في ظل القلق بشأن مستوى الأمان والثقة وانتشار الأخبار المضللة.

وقال مسوقون، خلال الأسبوع الماضي، إن الموقع يتجاوب بشكل بطيء حيال محتوى سيء، يتعارض مع ما تريده إعلاناتهم، حسب موقع “أكسيوس”.