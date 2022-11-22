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القنصلية في هيوستن الأمريكية تغلق لمدة 5 أيام
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القنصلية في هيوستن الأمريكية تغلق لمدة 5 أيام

القنصلية في هيوستن الأمريكية تغلق لمدة 5 أيام

القنصلية في هيوستن الأمريكية تغلق لمدة 5 أيام
١١:٢٥:٤٤ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت قنصلية المملكة في هيوستن الأمريكية، عن إجازة رسمية تستمر 5 أيام تبدأ من غد الأربعاء وحتى الإثنين القادم.

وكتبت القنصلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” تنوه القنصلية العامة في هيوستن بأنها ستكون مغلقة خلال العطلة الرسمية يوم الأربعاء والخميس والجمعة 25,24,23 نوفمبر 2022م وسيستأنف العمل بمشيئة الله تعالى يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022″.

وتابعت:” وفي حالة الطوارئ نرجو الاتصال على هواتف الطوارئ التالية:

281-889-0570

281-917-8658

281-917-8305

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وكانت السفارة في إسبانيا، كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” تود السفارة إفادة المواطنين المقيمين في مملكة إسبانيا والمراجعين الكرام بأنها ستكون مغلقة يوم غد الأربعاء 23 نوفمبر 2022″.

وتابعت :” ولطلب المساعدة وفي حالات الطواريء يمكنكم التواصل على: هاتف شؤون السعوديين:

0034672538005

0034690011111

هاتف السفارة:

0034913834300

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كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وجّه بالموافقة على ما اقترحه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أن يكون يوم غد الأربعاء الموافق 29 / 4 / 1444هـ إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

جاء هذا بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السفارة سفارة السعودية هيوستن الأمريكية

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