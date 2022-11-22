الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
علماء يقترحون مشروعا لتجميع الطاقة الشمسية من الفضاء
القنصلية في هيوستن الأمريكية تغلق لمدة 5 أيام
شركة أرامكو تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات
برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على جدول المقابل المالي للفحص الفني للمركبات
ميتا تسعى لحماية حسابات النشء.. إجراءات جديدة
«جينيسيس» الكورية تكشف عن أحدث سياراتها X Convertible Concept بتصميم مذهل

الرئيسية

 /

منوعات

 /

علماء يقترحون مشروعا لتجميع الطاقة الشمسية من الفضاء

علماء يقترحون مشروعا لتجميع الطاقة الشمسية من الفضاء

علماء يقترحون مشروعا لتجميع الطاقة الشمسية من الفضاء
١١:٢٩:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

طرح خبراء في الطاقة، مشروعا طموحا، من أجل الاستفادة من الطاقة الشمسية الموجودة في الفضاء، من خلال تجميعها وإرسالها إلى كوكب الأرض، حتى يستخدمها البشر.

منشأة شمسية في الفضاء 

تزامن طرح المشروع مع ما أعلنت عنه وكالة الفضاء الأوروبية،  خلال مؤتمر انعقد بباريس، مؤخرا، عن خطط لإقامة منشأة شمسية في مدار الفضاء.

اقرأ أيضا:

هل مستقبل الطاقة الشمسية أهم من النفط؟.. أكاديمي يوضح (فيديو)

إرسال موجات صغرية

ويعتمد المشروع، حسب علماء الطاقة، على تجميع الطاقة المنبعثة من الشمس على نطاق واسع في الفضاء، ثم إرسالها على شكل موجات صغرية، وهي موجات شبيهة بترددات الراديو التي نجدها في فرن تسخين الطعام “المايكرويف”.

إمكانات نجاح كبرى

ويرى العلماء أنه من الممكن أن تقام رادارات على الأرض لأجل التقاط الموجات المُرسلة من الفضاء، وبعد ذلك، يتم تحويلها كي تنتج الكهرباء، حسب شبكة “سكاي نيوز”.

ويقول الخبراء إن هذا المشروع له إمكانيات نجاح كبرى، لأن الموجات الصغرية ستكون قادرة على اختراق الغيوم في الغلاف الجوي على الأرض، وضوء الفضاء.

وهذا المشروع ليس مجرد فكرة نظرية، إذ يوجد تطبيق له على نطاق محدود، من خلال تجربة لشركة “إيرباص”، وربما تكون ثمة نتائج واعدة في المستقبل.

الكلمات الدلالية:
تجميع الطاقة الشمسية خبراء الطاقة مشروع الطاقة الشمسية وكالة الفضاء الأوروبية

مواد ذات صلة

المزيد
5 أشياء لا تبحث عنها في كمبيوتر العمل.. قد تفقد وظيفتك فوراً

5 أشياء لا تبحث عنها في كمبيوتر العمل.. قد تفقد وظيفتك فوراً

٠٣:٣٣ م، الأربعاء، ١٢ سبتمبر ٢٠١٨
4 عوامل تؤدي إلى تساقط الشعر.. تعرّف عليها

4 عوامل تؤدي إلى تساقط الشعر.. تعرّف عليها

١٢:٥٥ ص، السبت، ١٨ يوليو ٢٠٢٠
في باطن الأرض.. علماء يكتشفون سراً خطيراً وهذه تداعياته

في باطن الأرض.. علماء يكتشفون سراً خطيراً وهذه تداعياته

٠٣:٥١ م، الأربعاء، ٢٦ يناير ٢٠٢٢
شاحنة حاويات ضخمة تسقط على عدد من السيارات (فيديو)

شاحنة حاويات ضخمة تسقط على عدد من السيارات (فيديو)

٠٨:٠٦ ص، الثلاثاء، ١٨ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *