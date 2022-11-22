علماء يقترحون مشروعا لتجميع الطاقة الشمسية من الفضاء

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طرح خبراء في الطاقة، مشروعا طموحا، من أجل الاستفادة من الطاقة الشمسية الموجودة في الفضاء، من خلال تجميعها وإرسالها إلى كوكب الأرض، حتى يستخدمها البشر.

منشأة شمسية في الفضاء

تزامن طرح المشروع مع ما أعلنت عنه وكالة الفضاء الأوروبية، خلال مؤتمر انعقد بباريس، مؤخرا، عن خطط لإقامة منشأة شمسية في مدار الفضاء.

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إرسال موجات صغرية

ويعتمد المشروع، حسب علماء الطاقة، على تجميع الطاقة المنبعثة من الشمس على نطاق واسع في الفضاء، ثم إرسالها على شكل موجات صغرية، وهي موجات شبيهة بترددات الراديو التي نجدها في فرن تسخين الطعام “المايكرويف”.

إمكانات نجاح كبرى

ويرى العلماء أنه من الممكن أن تقام رادارات على الأرض لأجل التقاط الموجات المُرسلة من الفضاء، وبعد ذلك، يتم تحويلها كي تنتج الكهرباء، حسب شبكة “سكاي نيوز”.

ويقول الخبراء إن هذا المشروع له إمكانيات نجاح كبرى، لأن الموجات الصغرية ستكون قادرة على اختراق الغيوم في الغلاف الجوي على الأرض، وضوء الفضاء.

وهذا المشروع ليس مجرد فكرة نظرية، إذ يوجد تطبيق له على نطاق محدود، من خلال تجربة لشركة “إيرباص”، وربما تكون ثمة نتائج واعدة في المستقبل.