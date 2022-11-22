شركة أرامكو تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: