الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شركة أرامكو تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات
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شركة أرامكو تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

شركة أرامكو تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

شركة أرامكو تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات
١١:٢١:٢١ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • محلل IP.
  • أخصائي محاكاة العمليات.
  • أخصائي مواد مسامية.
  • مصمم نظام الطاقة.
  • محلل تطوير أعمال.
  • عالم مختبر تكرير البترول.
  • مهندس ميكانيكي.
  • اخصائي تطوير أعمال.
  • محلل سياسة عامة.

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  • مصمم تعليمي.
  • مهندس الأنابيب والصمامات.
  • مهندس مبرمج كمبيوتر.
  • مهندس عمليات – وحدة استخلاص الكبريت.
  • مهندس غير معدني.
  • محلل التخطيط وإدارة الأداء.
  • نموذج أرضي لتخزين ثاني أكسيد الكربون.
  • اختصاصي التميز التجاري والعقود.
  • مدير البرنامج الإبداعي.
  • أخصائي جيوفيزيائي.
  • مستشار جيولوجي.
  • مهندس تآكل النبات.
  • فيزيائي بتروفيزيائي.
  • مستشار وظيفي.
  • وغيرها  …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22 نوفمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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