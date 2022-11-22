شركة أرامكو تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات
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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- محلل IP.
- أخصائي محاكاة العمليات.
- أخصائي مواد مسامية.
- مصمم نظام الطاقة.
- محلل تطوير أعمال.
- عالم مختبر تكرير البترول.
- مهندس ميكانيكي.
- اخصائي تطوير أعمال.
- محلل سياسة عامة.
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- مصمم تعليمي.
- مهندس الأنابيب والصمامات.
- مهندس مبرمج كمبيوتر.
- مهندس عمليات – وحدة استخلاص الكبريت.
- مهندس غير معدني.
- محلل التخطيط وإدارة الأداء.
- نموذج أرضي لتخزين ثاني أكسيد الكربون.
- اختصاصي التميز التجاري والعقود.
- مدير البرنامج الإبداعي.
- أخصائي جيوفيزيائي.
- مستشار جيولوجي.
- مهندس تآكل النبات.
- فيزيائي بتروفيزيائي.
- مستشار وظيفي.
- وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22 نوفمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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