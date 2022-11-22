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«جامعة أم القرى» تطلق وسيلة تنقل عصرية وصديقة للبيئة
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«جامعة أم القرى» تطلق وسيلة تنقل عصرية وصديقة للبيئة

«جامعة أم القرى» تطلق وسيلة تنقل عصرية وصديقة للبيئة

«جامعة أم القرى» تطلق وسيلة تنقل عصرية وصديقة للبيئة
١٠:٢٣:٤٠ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أطلقت وكالة جامعة أمِّ القُرى للابتكار وريادة الأعمال ممثَّلة في إدارة الاستثمار بالتَّعاون مع الهيئة الملكيَّة لمدينة مكَّة المكرَّمة والمشاعر المقدَّسة؛ وبالشَّراكة مع تطبيق: “جو2 “_ المرحلة التَّجريبيَّة لاستخدام منسوبي الجامعة لخدمة المواصلات الذَّكيَّة في المحور الأكاديمي بالعابديَّة؛ بهدف تسهيل التَّنقُّل بين الكُليَّات وقطاعات الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور علي الشاعري أنَّ المشروع يدعم مسيرة الجامعة في تحسين جودة الحياة بالجامعة وتحسين تجربة الطالب؛ حيث يهدف إلى تطوير وتسهيل عمليَّة التَّنقُّل بين مرافق الجامعة، وتحقيق الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجيَّة منظومة العمل بها، بما يتناسب مع النقلة التكنولوجيَّة التي تشهدها جامعة أمِّ القرى، ومواءمة للتَّطوُّر التّكنولوجي الشَّامل في المملكة.

وأضاف الشاعري، أنَّ المرحلة التَّجريبيَّة ستستمر لمدة 3 أسابيع، بعدد 30 “سكوتر” في 4 محطات على امتداد المحور الأكاديمي.

وأوضحت مديرة إدارة الاستثمار ربى غزاوي أنَّ “الاسكوتر”؛هو: وسيلة تنقُّل لتجاوز المسافات القصيرة والمتوسطة؛ جاءت لتخدم التَّنقُّل النَّظيف والحفاظ على البيئة، وتحقق مبادرة المملكة في الاعتماد على الطَّاقة النَّظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونيَّة، بالإضافة إلى تميُّزها بمظهر حضاري ومفهوم متطوِّر، وسهولة الاستخدام بتكلفة منخفضة.

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يذكر أنّ: “الاسكوتر” يعتبر وسيلة تنقُّل أساسيَّة للرحلات القصيرة في أكثر من 80 دولة حول العالم تعمل عن طريق تطبيق الجوال، وتسهم في تسهيل الحركة المروريَّة داخل الجامعة من خلال تقليل حركة سيارات الطُّلاب وأعضاء هيئة التَّدريس بين المباني؛ مما يحدّ من تأخُّر الطُّلاب على المحاضرات.

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