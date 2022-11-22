ميتا تسعى لحماية حسابات النشء.. إجراءات جديدة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت شركة ميتا الأمريكية، مالكة تطبيقات فيسبوك وواتساب، وإنستجرام، بيانا رسميا، أوضحت فيه اعتماد إجراءات جديدة، من أجل حماية حسابات صغاء السن “النشء” عبر فيسبوك وإنستجرام.

مزيد من الفلاتر وتحديد الرسائل

وكشفت ميتا أنها تقدم مزيدا من الفلاتر لميزة “الأشخاص الذين قد تعرفهم”، ما يحد من ظهور قائمة الأصدقاء ويجلب أدوات جديدة لنشر الانتشار غير المرغوب فيه للصور الحميمة في حسابات المراهقين على فيسبوك.

وأفادت ميتا أنه لن يتم عرض أي حسابات مريبة للمراهقين، خاصة تلك الحسابات التي تم الإبلاغ عنها أخيرا، كما سيختفي خيار إرسال رسالة لأي حساب خاص بالمراهقين، لأي بالغ سبق أن تم الإبلاغ عنه أو بات من المشبوه فيهم على منصة “إنستجرام”.

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قواعد مراسلة حسابات البالغين

أفصحت ميتا عن إجراء جديد يتم اعتماده لدى حسابات النشء، حال مراسلة البالغين، ويتضمن وجود موجه يسألهم عما إذا كانوا يعرفون الشخص في الواقع، ثم يظهر إشعار الأمان، ويسرد الخيارات التي يمكن القيام بها لمنع المزيد من الاتصال بهذا الشخص.

ويحصل النشء، حسب بيان ميتا، على أضيق الخيارات المحددة مسبقًا في بعض إعدادات الخصوصية، مثل من يمكنه رؤية قائمة أصدقائهم والأشخاص والصفحات التي يتابعونها والمنشورات التي تم وضع علامة عليها، ومن يسمح لهم بذلك التعليق على المشاركات، كما سيتم نشر إعدادات مماثلة على إنستجرام.