إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. تعليق التداول في سوق الأسهم غداً
تواصل – فريق التحرير:
أعلن سوق الأسهم السعودية “تداول”، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تعليق عملية التداول سوق الأسهم يوم غد الأربعاء.
وأوضحت “تداول”، في بيان لها: “أنه سيتم استئناف عملية التداول يوم الخميس 04/30/ 1444هـ ،الموافق 24/11/2022 م.
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يأتي ذلك بناءً على التوجيه الملكي الكريم، بتاريخ 04/28/ 1444هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/11/2022 م. بأن يكون يوم الأربعاء 04/29/ 1444هـ، الموافق 23/11/2022 م إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص.
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إنفاذاً لتوجيه الملك..
تعليق التداول في سوق الأسهم السعودية يوم غد الأربعاء.
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 22, 2022