إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. تعليق التداول في سوق الأسهم غداً

تواصل – فريق التحرير:

أعلن سوق الأسهم السعودية “تداول”، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تعليق عملية التداول سوق الأسهم يوم غد الأربعاء.

وأوضحت “تداول”، في بيان لها: “أنه سيتم استئناف عملية التداول يوم الخميس 04/30/ 1444هـ ،الموافق 24/11/2022 م.

اقرأ أيضا:

خادم الحرمين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين بكافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص

يأتي ذلك بناءً على التوجيه الملكي الكريم، بتاريخ 04/28/ 1444هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/11/2022 م. بأن يكون يوم الأربعاء 04/29/ 1444هـ، الموافق 23/11/2022 م إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص.

اقرأ أيضا:

سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا 35 نقطة بتداولات 3.2 مليار ريال