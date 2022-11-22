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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. تعليق التداول في سوق الأسهم غداً
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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. تعليق التداول في سوق الأسهم غداً

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. تعليق التداول في سوق الأسهم غداً

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. تعليق التداول في سوق الأسهم غداً
١٠:٠٤:١٦ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن سوق الأسهم السعودية “تداول”، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تعليق عملية التداول سوق الأسهم يوم غد الأربعاء.

وأوضحت “تداول”، في بيان لها: “أنه سيتم استئناف عملية التداول يوم الخميس 04/30/ 1444هـ ،الموافق 24/11/2022 م.

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يأتي ذلك بناءً على التوجيه الملكي الكريم، بتاريخ 04/28/ 1444هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/11/2022 م. بأن يكون يوم الأربعاء 04/29/ 1444هـ، الموافق 23/11/2022 م إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص.

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