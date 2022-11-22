«جينيسيس» الكورية تكشف عن أحدث سياراتها X Convertible Concept بتصميم مذهل

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كشفت شركة جينيسيس الكورية الجنوبية، عن أحدث سياراتها من طرازها الجديد Genesis X Convertible Concept، ضمن مشاركتها في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات.

مواصفات تصميم X Convertible Concept

يأتي الطراز الجديد من X Convertible Concept من نوع كونفرتابل، ذو سقف مكشوف، وسيعمل بمحرك كهربائي، حتى الآن لم تكشف جينيسيس عن أي من قدراته.

ومن الداخل زود الطراز بأربعة مقاعد، وستتاح منه نسخة بسقف تقليدي مزودة بفتحه سقف بانورامية، حسب “العين الإخبارية”.

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الطراز المبتسم

أطلق خبراء السيارات اسم الطراز المبتسم، على السيارة الجديدة Genesis X Convertible Concept، لتصميم واجهته الأمامية الذي يوحي بالابتسام.

وطرح الشكل الجديد، بكشافات أمامية من موديل LED، هي التي منحته هذا اللقب، حسب الصور التي نشرها موقع “موتور وان” المختص بأخبار السيارات.

فيما لم تقدم Genesis تفاصيل حول مجموعة نقل الحركة EV، مع ذلك يتمتع السائق والركاب في السيارة ذات الأربعة مقاعد بتصميم داخلي مطابق أيضًا للمفاهيم السابقة.