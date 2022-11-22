«عدم الإزعاج».. ميزة جديدة يضيفها «واتساب»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم الحربي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن واتساب يطرح قريبا، ميزة جديدة طال انتظارها، لتطبيق التراسل الفوري.

وأوضح الحربي، أن ميزة أو خاصية عدم الإزعاج تصل قريبا إلى واتساب، موضحا أنه عند تفعيل هذه الميزة فإنه لن يستطيع أحد أن يتصل بالمستخدم في واتساب ويزعجه، سواءً صوت أو فيديو، وفي نفس الوقت عند فتح التطبيق سوف يأتيك تنبيه أنه اتصل على المستخدم.

ميزات أخرى يدرسها واتساب

وكان واتساب كشف، مؤخرا، أنه يختبر تحديثا جديدا لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام “أندرويد”، يتيح ميزة جديدة تقوم تلقائيا بكتم صوت المجموعات التي تضم أكثر من 256 شخصا بشكل افتراضي، وسيحدث هذا عندما يتجاوز عدد المشاركين في المجموعة علامة 256.

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ميزات طرحت حديثا

وأعلن واتساب، مؤخرا، طرح ميزة جديدة سهلت من عملية تحويل الدردشات إلى جهات اتصالك، وحسب الخبير التقني،لم تكن هذه الميزة متاحة، وحاليا بالإمكان يمكن تحويل الصورة مع الكلام والدرشات لجهات الدردشات وتحويلها للإرسال لجهات الاتصال بسهولة.

وفي وقت سابق، كانت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب، أعلنت عن طرح ثلاث ميزات جديدة للإصدار الثابت من تطبيق التراسل الفوري، تتضمن حجم المجموعة الموسع والمجتمعات واستطلاعات الرأي في الدردشة.