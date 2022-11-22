أهم 10.. منتخب الساجدين يكتب التاريخ والداخلية تطبق شرع الله في فهد الدوسري وتأجيل الاختبارات

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

الداخلية تعلن تنفيذ حكم الشرع في فهد الدوسري ومقبل آل الجرو بالمنطقة الشرقية

أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيين في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

«منتخب الساجدين».. شاهد كيف احتفل لاعبو المنتخب بفوزهم على الأرجنتين

أدى المنتخب الوطني لكرة القدم، سجدة شكر جماعية على أرضية الملعب عقب فوزهم التاريخي على منتخب الأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.. المزيد هنا

شاهد.. ولي العهد يسجد لله شكرا بعد فوز المنتخب التاريخي على الأرجنتين

نشر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان، صورا توثق لحظات مؤثرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو يحتفي بفوز منتخبنا على الأرجنتين.. المزيد هنا

خادم الحرمين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين بكافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بالموافقة على ما اقترحه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ.. المزيد هنا

البنك المركزي: 23 شركة تقدم خدمات المدفوعات المالية

أعلن البنك المركزي “ساما”، اليوم الترخيص لشركة من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية.. المزيد هنا

«إرادة الله».. تفاصيل علاج مريض مصاب بشلل في جميع أطرافه بالمركز الطبي الدولي

تمكن فريق طبي في مستشفى المركز الطبي الدولي، من علاج مصاب بشلل في جميع أطرافه نتيجة حادث تعرض له بعد إجراء عمليتين دقيقتين.. المزيد هنا

بعد التوجيه الملكي.. «التعليم» تكشف مصير الاختبارات المقررة غدًا الأربعاء

كشفت ابتسام الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم، عن مصير اختبارات غدًا الأربعاء بعد التوجيه الملكي بأن يكون غدًا إجازة رسمية بمناسبة فوز المنتخب على نظيره الأرجنتيني.. المزيد هنا

«نظام بلا أخلاق».. تصوير مقاطع مخلّة لرجال الأمن الإيراني مع المعتقلين داخل السجون لابتزازهم

كشفت شبكة “CNN” الأمريكية عن لجوء قوات القمع الإيرانية إلى العنف والتحرش الجنسي بالمتظاهرين في مراكز الاحتجاز.. المزيد هنا

فيروس «مميت» يصيب الأطفال هذا الشتاء.. 8 أعراض تحتاج إلى معرفتها

حذر الأطباء من فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) – عدوى في الصدر تصيب الرضع والأطفال دون سن الثانية، والذي ينتشر بين الأطفال هذا الشتاء، إلى حد أنه قد يكون مميتًا في بعض الأحيان.. المزيد هنا

أرامكو تُوقّع 59 اتفاقية جديدة توفر 5000 فرصة عمل في المملكة

وقّعت شركة أرامكو اليوم 59 اتفاقية شراء إستراتيجية مع 51 شركة تصنيع محلية وعالمية، من المرجّح أن توفر 5000 فرصة عمل جديدة في المملكة، على مدار العقد المقبل.. المزيد هنا