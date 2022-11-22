الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«التخصصات الصحية» تعلن توفر وظائف إدارية بالرياض
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«التخصصات الصحية» تعلن توفر وظائف إدارية بالرياض

«التخصصات الصحية» تعلن توفر وظائف إدارية بالرياض

«التخصصات الصحية» تعلن توفر وظائف إدارية بالرياض
١٠:١٠:٠١ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية في مقرها الرئيسي بالرياض، للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى.

المسميات الوظيفية:

مدير الأداء والتميز التشغيلي (Performance and Operational Excellence Manager)

– صحفي (Journalist)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة الصحية
– اللغة الإنجليزية
– إدارة الجودة
– الإدارة المالية
– الهندسة الصناعية
– إدارة المشاريع
– الإعلام
– الاتصال
– الصحافة

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا ).

«التخصصات الصحية» تحصد جائزة «IHF»

حصدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية «الجائزة الشرفية لتميز قادة القطاع الصحي في الإدارة والقيادة» من الكلية الأمريكية للمديرين التنفيذيين بالقطاع الصحي، وذلك خلال المؤتمر العالمي الخامس والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات (International Hospital Federation)، الذي أقيم اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعدُّ هذه الجائزة إحدى الجوائز المرموقة على مستوى العالم، والتابعة للاتحاد الدولي، ويتنافس عليها 400 جهة من 35 دولة.

ويأتي استحقاق الهيئة بعد استيفائها متطلبات الجائزة من خلال برنامج «ملهم»، الذي أطلقته الهيئة ليكون باكورة برامج تمكين المتدربين في شهادة البورد السعودي ضمن برامجها للدراسات العليا الصحية، حيث أحدث “ملهم” نقلة نوعية للمتدربين، من خلال تزويدهم بمختلف المهارات والجدارات القيادية اللازمة لقيادة الفرق الصحية في منظومة الصحة.

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الرياض الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وظائف إدارية وظائف شاغرة

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