روسيا تعلن إسقاط مسيرتين في القرم وانفجارات في بيلجورود

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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسي بشبه جزيرة القرم، إسقاط مسيرتين، اليوم، بعد تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة، التي تعتبر المقر الرئيسي لأسطول روسيا في البحر الأسود.

اتهامات روسية لأوكرانيا

واتهمت روسيا، في أواخر أكتوبر الماضي، أوكرانيا، بشن هجوم على الميناء، باستخدام طائرات مسيرة جوية وبحرية في نهاية أكتوبر، ورداً على ذلك علقت روسيا لفترة وجيزة مشاركتها في اتفاق لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

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قتلى داخل حدود روسيا

أودت انفجارات بحياة ثلاثة أشخاص في منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، التي تتعرض بشكل متكرر للقصف ويتم فيها بناء خطوط دفاعية لها حاليا.

من جانبه، قال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود، على تليجام، إن امرأة لقت حتفها إثر تعرضها لصدمة دماغية خلال قصف في شيبيكينو، وهي بلدة تبعد ثمانية كيلومترات عن أوكرانيا.

وتابع : إن شخصين قتلا في انفجار بقرية ستاروسيلي المحاذية لأوكرانيا، حيث تسري حالة الطوارئ منذ 27 من أكتوبر الماضي.