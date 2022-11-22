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آخر موعد للتقديم السبت.. 491 وظيفة شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية

آخر موعد للتقديم السبت.. 491 وظيفة شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية

آخر موعد للتقديم السبت.. 491 وظيفة شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية
٠٩:١٤:٤٣ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ينتهي في 26 نوفمبر الجاري، موعد فتح الباب أمام الراغبين في شغل 491 وظيفة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض لـوظيفتي (إمام، مؤذن) على نظام العقود الرسمية على نظام المكافآت، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- إمام.
2- مؤذن.

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تفاصيل الوظائف

:
راتب شهري للجامعي 6,000 ريال.
راتب شهري للثانوي 4,500 ريال.
أو على نظام المكافآت.
المؤهلات المطلوبة:
شهادة الثانوية العامة فأعلى.
الشروط العامة:
أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
حسن السيرة والسلوك.
اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.
لا يقل العمل عن 18 سنة.
لوظائف أئمة (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).
لوظائف مؤذنين (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).
مكان العمل:
منطقة الرياض.
البيان المساجد (PDF): (اضغط هنا) او (اضغط هنا)

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آخر موعد للتقديم:

– يستمر فتح باب التقديم للوظائف الشاغرة بمشيئة الله حتى يوم السبت المقبل الموافق 26 نوفمبر 2022.
طريقة التقديم:
– التقدم لقسم الاستقبال بإدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض (حي الغرابي) خلال الفترة الموضحة أعلاه.

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