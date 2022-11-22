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بعد 24 ساعة.. هجوم حوثي جديد على ميناء الضبة النفطي باليمن

بعد 24 ساعة.. هجوم حوثي جديد على ميناء الضبة النفطي باليمن

بعد 24 ساعة.. هجوم حوثي جديد على ميناء الضبة النفطي باليمن
٠٩:١٤:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت قناة الميادين، نقلًا عن مراسلها في العاصمة اليمنية صنعاء، عن سماع دوي انفجارات في ميناء الضبة النفطي في حضرموت جنوب شرق اليمن وأنباء عن هجوم جديد يستهدف الميناء.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مليشيا الحوثي بالمسيرات على الميناء، حيث أعلنت وزراة الدفاع اليمنية، أمس الإثنين، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المعادية للحوثيين في ميناء الضبة النفطي بحضرموت.

وتابعت: إن إحداها أصابت منصة تصدير النفط في الميناء وألحقت أضرارا مادية فيها.

وكانت ميليشيا الحوثي، أعلنت مسؤوليتها عن هجوم استهدف ميناء الضبة النفطي في اليمن.

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وأعلنت وسائل إعلامية يمنية،أن مسيَّرة حوثية استهدفت ميناء الضبة بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت عصر اليوم، مبينة أن الهجوم تزامن مع وصول سفينة يونانية لتحميل النفط من الميناء المدني.

وذكرت المصادر أن الهجوم وقع بالقرب من مربط السفينة الراسية وأدى الى تدميرها، مبينة أن السلطات أغلقت الميناء والطرق المؤدية له عقب الهجوم الإرهاب الحوثي، فيما غادرت السفينة الميناء فوراً.

الكلمات الدلالية:
اليمن مسيرات مليشا الحوثي ميناء الضبة

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