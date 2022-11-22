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احذروها.. قرار رسمي كويتي بحظر استيراد وبيع وشراء مستحضرات تجميل تسبب السرطان

احذروها.. قرار رسمي كويتي بحظر استيراد وبيع وشراء مستحضرات تجميل تسبب السرطان

احذروها.. قرار رسمي كويتي بحظر استيراد وبيع وشراء مستحضرات تجميل تسبب السرطان
٠٩:١٥:٣٥ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قرر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي مازن الناهض، حظر استيراد وبيع وشراء وتداول جميع أنواع مواد التركيب التي تدخل في مستحضرات التجميل التي تحتوي على المواد المسرطنة.

وحسب صحيفة الراى، حظر القرار مواد كل من بوتيل فينيل ميثيل بروبيونال (ليليال) بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بعد تصنيفها كمواد مسرطنة من وكالة المواد الكيميائية الأوروبية، فيما تضمنت قائمة الحظر كل من المواد التالية:

1- ليليان.

2- زينك بيريثيون.

3- سيليكون كاربيد فايبر.

4- تريس.

5- ديوكتايلتن تيلوريت اند ستانن.

6- دايبينزو.

7- ايبكونازول.

8- بايس.

9- باكلوبوترازول.

10- بايس بروبان.

11-ديسوكتيل باثالات.

12-ميثوكيثيل اكريليت.

13-سوديوم ن.

14- فلوروكلورايدون.

15-ديفلوروميثيل اكليراماد.

16- هيدروا كسميثيل.

17- فلولورو.

18- ايبروفالكارب.

19-ديكلورودايوكتي ستانن.

20- ميسوفرون.

21-هيميكسيزول.

22-اميبروثرين.

23 – بايس بروكايد.

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الكلمات الدلالية:
السرطان الكويت مستحضرات تجميل وزارة التجارة الكويتية

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