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سفارة المملكة في إسبانيا تعلن إغلاق أبوابها غدًا الأربعاء وتعلن عن أرقام في حالة الطوارئ
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سفارة المملكة في إسبانيا تعلن إغلاق أبوابها غدًا الأربعاء وتعلن عن أرقام في حالة الطوارئ

سفارة المملكة في إسبانيا تعلن إغلاق أبوابها غدًا الأربعاء وتعلن عن أرقام في حالة الطوارئ

سفارة المملكة في إسبانيا تعلن إغلاق أبوابها غدًا الأربعاء وتعلن عن أرقام في حالة الطوارئ
٠٨:٣٣:٥٨ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في إسبانيا، عن غلق أبوابها يوم غد الأربعاء واعتباره إجازة رسمية.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” تود السفارة إفادة المواطنين المقيمين في مملكة إسبانيا والمراجعين الكرام بأنها ستكون مغلقة يوم غد الأربعاء 23 نوفمبر 2022″.

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وتابعت :” ولطلب المساعدة وفي حالات الطواريء يمكنكم التواصل على: هاتف شؤون السعوديين:

0034672538005

0034690011111

هاتف السفارة:

0034913834300

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وجّه بالموافقة على ما اقترحه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أن يكون يوم غد الأربعاء الموافق 29 / 4 / 1444هـ إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

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جاء هذا بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

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