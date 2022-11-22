سفارة المملكة في إسبانيا تعلن إغلاق أبوابها غدًا الأربعاء وتعلن عن أرقام في حالة الطوارئ
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت سفارة المملكة في إسبانيا، عن غلق أبوابها يوم غد الأربعاء واعتباره إجازة رسمية.
وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” تود السفارة إفادة المواطنين المقيمين في مملكة إسبانيا والمراجعين الكرام بأنها ستكون مغلقة يوم غد الأربعاء 23 نوفمبر 2022″.
اقرأ أيضًا:
شاهد.. ولي العهد يسجد لله شكرا بعد فوز المنتخب التاريخي على الأرجنتين
وتابعت :” ولطلب المساعدة وفي حالات الطواريء يمكنكم التواصل على: هاتف شؤون السعوديين:
0034672538005
0034690011111
هاتف السفارة:
0034913834300
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وجّه بالموافقة على ما اقترحه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أن يكون يوم غد الأربعاء الموافق 29 / 4 / 1444هـ إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.
اقرأ أيضًا:
«منتخب الساجدين».. شاهد كيف احتفل لاعبو المنتخب بفوزهم على الأرجنتين
جاء هذا بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.
تود السفارة إفادة المواطنين المقيمين في مملكة إسبانيا والمراجعين الكرام بأنها ستكون مغلقة يوم غد الأربعاء 23 نوفمبر 2022.
ولطلب المساعدة وفي حالات الطواريء يمكنكم التواصل على: هاتف شؤون السعوديين:
0034672538005
0034690011111
هاتف السفارة:
0034913834300
— Emb. Arabia Saudí en España (@KSAembassyES) November 22, 2022