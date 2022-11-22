سفارة المملكة في إسبانيا تعلن إغلاق أبوابها غدًا الأربعاء وتعلن عن أرقام في حالة الطوارئ

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في إسبانيا، عن غلق أبوابها يوم غد الأربعاء واعتباره إجازة رسمية.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” تود السفارة إفادة المواطنين المقيمين في مملكة إسبانيا والمراجعين الكرام بأنها ستكون مغلقة يوم غد الأربعاء 23 نوفمبر 2022″.

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وتابعت :” ولطلب المساعدة وفي حالات الطواريء يمكنكم التواصل على: هاتف شؤون السعوديين:

0034672538005

0034690011111

هاتف السفارة:

0034913834300

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وجّه بالموافقة على ما اقترحه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أن يكون يوم غد الأربعاء الموافق 29 / 4 / 1444هـ إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

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جاء هذا بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.