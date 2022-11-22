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أرجنتيني يمازح وكيل الشؤون الإسلامية: «أنتم مبسوطين ونحن نبكي» (فيديو)
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أرجنتيني يمازح وكيل الشؤون الإسلامية: «أنتم مبسوطين ونحن نبكي» (فيديو)

أرجنتيني يمازح وكيل الشؤون الإسلامية: «أنتم مبسوطين ونحن نبكي» (فيديو)

أرجنتيني يمازح وكيل الشؤون الإسلامية: «أنتم مبسوطين ونحن نبكي» (فيديو)
٠٨:٤٥:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التخرير:

مازح مواطن أرجنتيني، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، عقب فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في مباراته الأولى ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر.

 

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«أنتم مبسوطين ونحن نبكي»

وأظهر مقطع فيديو عرضته فضائية “الإخبارية”، المواطن الأرجنتيني متحدثًا بالعربية إلى الشيخ عواد العنزي خلال زيارة جمهورية الأرجنتين، قائلاً له: “أنتم مبسوطين للفوز على الأرجنتين”، ليرد عليه العنزي ضاحكًا: “أكيد مبسوطين”.

وتابع المواطن الأرجنتيني مخاطبًا وكيل وزارة الشؤون الإسلامية: “أنتم مبسوطين، ونحن نبكي”، ليرد عليه العنزي: “لا هذا فوز للجميع، المملكة تنطق العربية، ولكل مسلم، والفوز للجميع إن شاء الله”.

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إجازة لجميع الموظفين والطلبة

وبهذه المناسبة، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين والطلبة.

ويشمل القرار الذي يأتي بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في كأس العالم، جميع موظفي قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

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