الأحواز .. صمود 100 عام من محاولات الإخضاع الإيرانية

تواصل – فريق التحرير:

عرف إقليم الأحواز العربية، منذ قرابة 100 عام، باسمه الأشهر عربستان، أو أرض العرب، ويطلق عليه في إيران، خوزستان، أو الأهواز، وهو ذو أغلبية عربية، حاولت السلطة الفارسية في إيران إخضاعه لنظامها ولغتها.

وجرت المحاولات لطمس الحضارة العربية، و”تفريس” المنطقة وأهلها، لكن دون جدوى.

العرب من كل جانب

يقع إقليم الأحواز، جنوبي غرب إيران، مجاورا لمدينة البصرة العراقية، وسلسلة جبال كردستان شرقًا ويحده من الجنوب الخليج العربي وشمالًا سلسلة جبال لورستان.

محاولات فاشلة

سكان الأحواز هم عرب ويتحدثون اللهجة الأهوازیة، قسم منهم علی المذهب الشيعي وجماعات کثیرة منهم تحولت الی المذهب السني مما أدى إلى اعتقالات واسعة في صفوف العرب الأحواز بحسب منظمات العالمية لحقوق الإنسان، حسبما أوردت الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”.

نفط إيران

يضم الإقليم عدة مدن أهمها الأحواز التي تعتبر عاصمة الإقليم، والمحمرة، والفلاحية، وقنطرة القلعة (دزفول حاليا) وتستر، ورامز، وعبادان، وباب هاني (بهبهان حاليا)، وينتج الإقليم 70% من نفط إيران المصدّر، وهذا يفسر أهمية المنطقة بالنسبة لنظام الملالي، وضرورة الاستفادة منها والسيطرة عليها.

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الثورة الأحوازية في 2018

استقبل الأحوازيون عام 2018 بانتفاضة عارمة كانت قد بدأت في نهاية عام 2017، هي انتفاضة الأرض التي اشتعل فتيلها تضامنا مع أهالي قرية الجليزي في منطقة دتشة العباس، عندما حاولت القوات الأمنية الإيرانية الاستيلاء على أراض زراعية، لكن أهالي القرية تصدوا لهذا الاعتداء بشجاعة، وكان للمرأة الأحوازية حضور بارز في مواجهة هذا الاعتداء.

واستمرت الاحتجاجات، خلال أعوام 2019 – 2020 – 2021 وتجددت مرة أخرى بعد منتصف سبتمبر 2022، ومقتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الإيرانية.

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عقاب ممنهج لشعب الأحواز

عمدت سلطات إيران، منذ زمن قديم إلى أساليب غير مباشرة لإرغام شعب الأحواز على ترك اللغة العربية فكان منها تغيير أسماء المناطق العربية بأسماء فارسية فمدينة الحويزة أصبحت( دشت ميشان)

وكان من أساليب الإرهاب الفكري التي يمارسها الاحتلال الإيراني على شعب الأحواز ما قامت به طهران بإصدار جريدة في مدينة المحمرة سميت بجريدة خوزستان تصدر بالفارسية ويُلزم أبناء الأحواز بشرائها وقراءتها.

وفي المقابل تم منع تداول المطبوعات العربية وتقديم من يقوم بتداولها إلى المحاكم باعتبارها من المحرمات التي يعاقب عليها القانون.

كما تم الاستيلاء على جميع المكتبات الخاصة ونقل محتوياتها إلى داخل إيران كما تم إتلاف الكثير منها ورميها في نهر كارون، وتم إغلاق مطبعة مدينة المحمرة خشية طبع الكتب العربية فيها أو طبع النشرات المعادية، وأغلقت المكتبات التي تبيع المطبوعات العربية وتمت مصادرة محتوياتها والتنكيل بأصحابها

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انتهاكات جسيمة

ولا تزال سلطات نظام الملالي، يمارسون انتهاكات جسيمة بحق شعب الأحواز، التي طالت مؤخرا كافة أطياف الإيرانيين، المحتجين على سوء الأوضاع المعيشية، والقمح وتقييد الحريات.

وتتواصل الاحتجاجات وتتصاعد الهتافات ضد نظام الخميني ومرشد إيران على خامنئي، فيما تتصدر عناصر الأمن والباسيج بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.