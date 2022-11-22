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بعد التوجيه الملكي.. «التعليم» تكشف مصير الاختبارات المقررة غدًا الأربعاء
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بعد التوجيه الملكي.. «التعليم» تكشف مصير الاختبارات المقررة غدًا الأربعاء

بعد التوجيه الملكي.. «التعليم» تكشف مصير الاختبارات المقررة غدًا الأربعاء

بعد التوجيه الملكي.. «التعليم» تكشف مصير الاختبارات المقررة غدًا الأربعاء
٠٧:٥٣:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت ابتسام الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم، عن مصير اختبارات غدًا الأربعاء بعد التوجيه الملكي بأن يكون غدًا إجازة رسمية بمناسبة فوز المنتخب على نظيره الأرجنتيني.

وقالت “الشمري” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”  بناءً على التوجيه الملكي الكريم أن يكون يوم غدٍ الأربعاء إجازة لموظفي الدولة والقطاع الخاص والطلبة في جميع المراحل التعليمية؛ فقد تقرر تأجيل اختبارات يوم غد الأربعاء للطلاب والطالبات على أن تُعقد في يوم الأربعاء 13-5-1444 الموافق 7-12-2022 في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني”.

خادم الحرمين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين بكافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وجه بالموافقة على ما اقترحه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أن يكون يوم غد الأربعاء الموافق 29 / 4 / 1444هـ إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

جاء هذا بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

الكلمات الدلالية:
ابتسام الشهري المنتخب السعودي خادم الحرمين وزارة التعليم

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