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حل لغز الأغنام التي تتجول بشكل دائري منذ أسبوعين في الصين
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حل لغز الأغنام التي تتجول بشكل دائري منذ أسبوعين في الصين

حل لغز الأغنام التي تتجول بشكل دائري منذ أسبوعين في الصين

حل لغز الأغنام التي تتجول بشكل دائري منذ أسبوعين في الصين
٠٨:٣٤:٣٧ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

تحدث أحد العلماء عن الظاهرة التي حيرت الجميع بتجول مات الأغنام بشكل دائري منذ حوالي 12 يومًا في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين.

وأوضح مات بيل، الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في إنجلترا، أن “الأغنام قد تكون بقيت في داخل الحظيرة لفترات طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك نمطي، مع الدوران المتكرر بسبب الإحباط من التواجد في مساحة محدودة”.

وتابع: ” إن انضمام أغنام أخرى إلى المسيرة الدائرية هو بسبب أن الأغنام هي “حيوانات قطيعية، وتقوم بما تقوم به الأغنام الأخرى”.

ووفقا لدليل “ميرك” البيطري، تهيمن عقلية القطيع على السلوك الاجتماعي للأغنام، فتتحكم في تحركات الحيوانات وتحمي الأفراد من الحيوانات المفترسة من خلال دفعها إلى الفرار من الخطر كمجموعة.

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يذكر أن الأغنام تتحرك في دائرة شبه كاملة منذ 4 نوفمبر.. ومن غير الواضح ما إذا كانت قد توقفت عن الأكل أو الشرب أم لا.

الكلمات الدلالية:
الاغنام الصين علماء لغز غامض

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