24 ساعة إنترنت مجانًا بلا حدود.. stc تزف بشرى للمواطنين

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أعلنت شركة الاتصالات (stc)، عن بشرى لجميع عملائها بتقديم إنترنت “سوشال” غير محدود لمدة 24 ساعة، بمناسبة فوز المنتخب على نظيره الأرجنتيني (2-1).

وقالت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بمناسبة فوز منتخبنا الغالي نقول قدام ولكم سوشل لامحدود مجاناً لمدة 24 ساعة لجميع العملاء ( مفوتر- سوا- جوي).

وحول موعد العرض قالت الشركة: إن العرض يبدأ من 23/11/2022 ، من 12:01ص إلى 11:59 م.

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وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان، نشر صورا توثق لحظات مؤثرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو يحتفي بفوز منتخبنا على الأرجنتين.

وأظهرت الصور فرحة ولي العهد وجميع من حضر معه مشاهدة المباراة، حيث أدى ولي العهد سجدة شكر لله تعالى على توفيق الله للاعبي المنتخب.

بمناسبة فوز منتخبنا الغالي نقول #قدام ولكم سوشل لامحدود مجاناً لمدة 24 ساعة لجميع العملاء

مفوتر

سوا

جوي

يبدء العرض 23/11/2022 🕕

من 12:01ص

الى 11:59 م pic.twitter.com/R3S5ZU6rjQ — stc السعودية (@stc_ksa) November 22, 2022

كما أدى منتخبنا الوطني لكرة القدم، سجدة شكر جماعية على أرضية الملعب عقب فوزهم التاريخي على منتخب الأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

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وفي لافتة إيمانية تنم عن تمسك اللاعبين بقيمهم الدينية، قام الجميع بشكل تلقائي بالسجود لله شكرا على توفيقهم في هذه المباراة التي لم يتوقع أحد أن تكون هذه نتيجتها.

وفاز منتخبنا فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحول الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى.