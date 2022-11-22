الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
24 ساعة إنترنت مجانًا بلا حدود.. stc تزف بشرى للمواطنين
فيروس «مميت» يصيب الأطفال هذا الشتاء.. 8 أعراض تحتاج إلى معرفتها
الذهب يصعد بحذر مع توقف مكاسب الدولار
استشاري: فاكهة معروفة تعزز صحة الجهاز الهضمي
المملكة تدعو لوقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي
بعد التوجيه الملكي.. «التعليم» تكشف مصير الاختبارات المقررة غدًا الأربعاء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

24 ساعة إنترنت مجانًا بلا حدود.. stc تزف بشرى للمواطنين

24 ساعة إنترنت مجانًا بلا حدود.. stc تزف بشرى للمواطنين

24 ساعة إنترنت مجانًا بلا حدود.. stc تزف بشرى للمواطنين
٠٨:١٣:٤٢ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات (stc)، عن بشرى لجميع عملائها بتقديم إنترنت “سوشال” غير محدود لمدة 24 ساعة، بمناسبة فوز المنتخب على نظيره الأرجنتيني (2-1).

وقالت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بمناسبة فوز منتخبنا الغالي نقول قدام ولكم سوشل لامحدود مجاناً لمدة 24 ساعة لجميع العملاء ( مفوتر- سوا- جوي).

وحول موعد العرض قالت الشركة:  إن العرض يبدأ من 23/11/2022 ، من 12:01ص إلى 11:59 م.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. ولي العهد يسجد لله شكرا بعد فوز المنتخب التاريخي على الأرجنتين

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان، نشر صورا توثق لحظات مؤثرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو يحتفي بفوز منتخبنا على الأرجنتين.

وأظهرت الصور فرحة ولي العهد وجميع من حضر معه مشاهدة المباراة، حيث أدى ولي العهد سجدة شكر لله تعالى على توفيق الله للاعبي المنتخب.

كما  أدى منتخبنا الوطني لكرة القدم، سجدة شكر جماعية على أرضية الملعب عقب فوزهم التاريخي على منتخب الأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

اقرأ أيضًا:

«منتخب الساجدين».. شاهد كيف احتفل لاعبو المنتخب بفوزهم على الأرجنتين

وفي لافتة إيمانية تنم عن تمسك اللاعبين بقيمهم الدينية، قام الجميع بشكل تلقائي بالسجود لله شكرا على توفيقهم في هذه المباراة التي لم يتوقع أحد أن تكون هذه نتيجتها.

وفاز منتخبنا فوزاً تاريخياً على  نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحول الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارجنتين السعودية شركة الاتصالات

مواد ذات صلة

المزيد
«أعضاء بشرية مسرطنة» في محاضرة «كفى» لتوعية ضباط وطلاب الحرس الجوي

«أعضاء بشرية مسرطنة» في محاضرة «كفى» لتوعية ضباط وطلاب الحرس الجوي

٠٢:٤٢ ص، الجمعة، ٢٩ مايو ٢٠١٥
طبرجل.. القبض على 4 وافدين وضبط مصنع للخمور

طبرجل.. القبض على 4 وافدين وضبط مصنع للخمور

٠٥:٢٦ م، الخميس، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦
إمام وعامل يؤديان صلاة الفجر بمفردهما في أحد مساجد الرياض (فيديو)

إمام وعامل يؤديان صلاة الفجر بمفردهما في أحد مساجد الرياض (فيديو)

٠٣:٢٣ م، الثلاثاء، ١٤ مارس ٢٠١٧
«الأرصاد»: سحب رعدية وتوقع هطول أمطار على 5 مناطق

«الأرصاد»: سحب رعدية وتوقع هطول أمطار على 5 مناطق

٠٧:١٥ م، الأحد، ٢٠ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *