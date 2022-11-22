استشاري: فاكهة معروفة تعزز صحة الجهاز الهضمي

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يعاني البعض من مشاكل الجهاز الهضمي والإمساك، والتي تسبب حالة من القلق وعدم الارتياح، خاصة في حال إذا استمرت لساعات طويلة.

وفي هذا السياق، ينصح الخبراء بتناول بعض الأطعمة والفواكه التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في التخلص من الإمساك.

ونصح د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بتناول البرقوق، موضحا أنه يعد من الأغذية الملينة للجهاز الهضمي والتي تساعد في التخلص من الإمساك.

وفي وقت سابق، نصح د. عبدالله الذيابي بتناول بعض الأعشاب التي يمكن استخدامها في علاج الإمساك.



وأضاف الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أن الأعشاب المستخدمة طبيًا للتغلب على الإمساك متعددة، منها:

1- جذور الراوند

2- السنا مكي

3- القشرة المقدسة

4- الصبار.

وأشار الذيابي إلى أن هذه الأعشاب لا ينصح بالاستمرار عليها أكثر من أسبوعين لتفادي أعراضها الجانبية.

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