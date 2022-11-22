المملكة تدعو لوقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي

تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية في اليمن الشقيق.

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استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية

واعتبرت أن أن “يؤكد نهجها المستمر على زيادة معاناة الشعب اليمني الشقيق ورفضها الدائم للجهود والمبادرات الدولية كافة مع استمرارها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات ممرات الطاقة العالمية، وسلامة الملاحة والتجارة الدولية”.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، كما جددت موقف المملكة الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

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دعم مجلس القيادة الرئاسي

كما شددت على موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وأهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، لتحقيق السلام المستدام في اليمن.