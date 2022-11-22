الذهب يصعد بحذر مع توقف مكاسب الدولار

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سجلت أسعار الذهب، اليوم، عالميا، ارتفاعا ملحوظا، لتعويض خسائر أمس، بعد أن تراجعت مكاسب الدولار، في حين ينتظر المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء.

أسعار الذهب الآن

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة بلغت 0.4 % إلى 1745.13 دولار للأوقية، بحلول الساعة 04:33 بتوقيت جرينتش، كما زادت العقود الآجلة للذهب في أمريكا 0.4 % إلى 1746.00 دولارا.

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تعويض خسائر أمس

وعوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كوفيد في الصين، وتوقف صعود الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل الذهب أرخص للمشترين خارج الولايات المتحدة.

أسعار المعادن

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 1.4 % إلى 21.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 995.63 دولار كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1878.00 دولارا، حسب “الاقتصادية”.

كانت أسعار الذهب تراجعت لأدنى مستوى منذ أسبوع، خلال تداولات أمس الاثنين، وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1739.31 دولار للأوقية، بعد أن تراجع في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ العاشر من نوفمبر إلى 1738.35 دولار.