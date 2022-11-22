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خادم الحرمين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين بكافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص
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خادم الحرمين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين بكافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص

خادم الحرمين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين بكافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص

خادم الحرمين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين بكافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص
٠٦:٣١:٥٦ م، الثلاثاء، ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بالموافقة على ما اقترحه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أن يكون يوم غد الأربعاء الموافق 29 / 4 / 1444هـ إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

جاء هذا بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

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الأرجنتين القطاع الخاص جميع الموظفين خادم الحرمين غد الأربعاء إجازة فوز السعودية قطاعات الدولة

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